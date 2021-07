Romania: premier Citu, serve una maggiore presenza economica degli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Romania sicura, stabile e di successo è un obiettivo strategico per me e il mio governo. Ci impegniamo a rafforzare la sicurezza e a sfruttare il potenziale economico e commerciale. Apprezziamo la nostra cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e le minacce informatiche e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Il governo romeno continuerà i colloqui sul Visa Waiver", ha affermato anche il primo ministro. Il capo del governo ha ricordato di aver trascorso più di dieci anni negli Stati Uniti, dove ha studiato e lavorato. "Ci sono molte lezioni che impariamo dalla storia degli Stati Uniti, ma ce ne sono alcune che dovremmo usare qui in Romania oggi. Prima di tutto, penso che il fatto che la proprietà privata sia sacrosanta resti una base della democrazia e dovrebbe essere una lezione per la Romania. In secondo luogo, gli imprenditori provano, falliscono, riprovano e sono gli eroi dell'economia. Sono apprezzati negli Stati Uniti e dovremmo fare lo stesso in Romania. Se faremo queste cose, sono convinto che la Romania avrà un grande futuro", ha affermato anche Citu. (Rob)