Francia: Tavernier (Insee), a fine anno attività tornerà a livelli pre-crisi Covid

- Alla fine dell'anno la Francia avrà ritrovato il livello di attività del 2019, quando la crisi del coronavirus ancora non era scoppiata. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" Jean-Luc Tavernier, direttore generale dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Secondo l'ultima nota congiunturale dell'Insee, il Pil francese dovrebbe aumentare dello 0,7 per cento nel secondo trimestre del 2021, del 3,4 per cento nel terzo trimestre e dello 0,7 per cento nel quarto. "Siamo nella media, un po' meglio dell'Italia e del Ragno Unito", spiega Tavernier. "La crescita dovrebbe raggiungere il 6 per cento quest'anno rispetto al 2020", dice il direttore dell'Insee, ricordando che nel primo trimestre di quest'anno il Pil era in calo dello 0,1 per cento. Le previsioni sono migliori di quelle previste all'inizio di quest'anno, "ma bisogna rimanere prudenti", afferma Tavernier, secondo il quale "tutto dipenderà dalla situazione sanitaria, dall'evoluzione della variante Delta e dallo sviluppo della vaccinazione".(Frp)