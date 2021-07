Recovery: Gelmini, Pnrr vuole fare della rigenerazione punto di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr vuole fare della rigenerazione urbana un punto di forza. Lo ha spiegato il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini, a margine della presentazione del progetto "Fili - la Lombardia tesse il suo futuro”. “Si guarda con questo progetto al futuro e al Pnrr e si comincia da un progetto straordinario di rigenerazione urbana in una regione abituata ai primati e abituata ad essere un punto di approdo sia per il sistema universitario che per quello sanitario, oltre ad una vocazione turistica, ma questa è anche la regione di Expo, e sarà la regione delle Olimpiadi”, ha commentato Gelmini, aggiungendo: “Credo quindi che questo progetto rappresenti lo spirito della Lombardia e sarà sicuramente in linea con le aspettative del piano nazionale, che vuole fare della rigenerazione un punto di forza. Questo è un progetto gigantesco, che ha grandi potenzialità”. (Rem)