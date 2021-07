Carceri: Laforgia (Leu), mai nessuna giustificazione per gli abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inchieste in corso sulle violenze nelle carceri "ci interrogano pesantemente sul nostro grado di civiltà. Siamo di fronte a vere e proprie torture di Stato, a cui, nel Paese della Diaz e Bolzaneto, del massacro che portò alla morte di Stefano Cucchi e di altri come lui, non siamo nuovi". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "Se a Salvini piace giocare a chi sta dalla parte della polizia e di chi invece la condanna, sappia che è proprio per difendere l’onorabilità delle forze dell’ordine che oggi la politica, anziché pensare a farsi i selfie, deve impegnarsi a pretendere giustizia. Codici identificativi, condanne esemplari fino a togliere per sempre la divisa a chi si macchia di questi reati, nessuno sconto per i vertici che li approvano e li consentono. E poi interventi seri per contrastare il sovraffollamento, per una adeguata formazione degli agenti e per migliorare le condizioni in cui si trovano a operare. Perché il carcere non sia un luogo di disumanizzazione, per i detenuti e per gli agenti. Ma mai nessuna giustificazione per gli abusi di potere, per chi indossando una divisa riduce in fin di vita persone inermi". (Com)