Milano 2021: Fontana su candidato centrodestra, vicini a una decisione

- Secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana "il centrodestra a breve deciderà" sul candidato sindaco a Milano. "Mi sembra che siano vicini ad una decisione", ha detto Fontana a margine della presentazione del progetto "Fili - La Lombardia tesse il suo futuro". A chi gli chiedeva se il centrodestra non fosse in ritardo sulla scelta del candidato, il presidente ha risposto: "No, no, c'è tempo. La campagna elettorale inizierà tra qualche giorno e poi si concentrerà a settembre".(Rem)