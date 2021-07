Pa: Confcommercio su decreto, considerare tutte le professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Professioni valuta positivamente la previsione nel decreto Reclutamento Pa di un elenco dedicato a professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi da parte della pubblica amministrazione, ma evidenzia che la procedura di iscrizione al momento individuata non sembra tenere conto di quei professionisti non iscritti ad ordini o collegi che sono comunque portatori di competenze fondamentali e nuove che possono giocare un ruolo decisivo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo sottolinea una nota di Confcommercio Professioni. Si pensi, ad esempio, ai professionisti qualificati in materia di project management, transizione digitale, innovazione dei processi organizzativi, sviluppo organizzativo, comunicazione e design e ai consulenti e formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro – tema quanto mai centrale nell’ambito della pandemia. “Sono peraltro le associazioni professionali che, anche ai sensi della legge 4/2013, in questi settori innovativi, raccolgono nuove professionalità, già chiamate a supportare le aziende e le realtà produttive", spiega Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni “In ragione del loro ruolo, volto a garantire la tutela del consumatore finale, le associazioni professionali devono certamente essere considerate interlocutori privilegiati per la Pubblica Amministrazione”. “Vogliamo pensare che non si siano voluti escludere professionisti che sono protagonisti nel Piano di ripresa e resilienza”, conclude Fioroni. “Proprio per questo, riteniamo necessario che vengano individuate delle modalità di iscrizione al portale e dei criteri specifici anche per le professioni non organizzate in Ordini e Collegi”.(Com)