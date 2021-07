Pil: Istat, Centro-Nord area più colpita dalla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Istat il Mezzogiorno condivide col Nord-est la peggiore performance del settore del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (-14,5 per cento) mentre l’Industria registra in quest’area la contrazione meno marcata (-9,9 per cento). Fanno registrare un andamento meno negativo di quello medio nazionale i settori delle Costruzioni (-6,0 per cento), dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali (-5,1 per cento) e degli Altri servizi (-5,2 per cento). Quanto all’occupazione, il settore delle Costruzioni, l’unico ad aver registrato un incremento a livello nazionale, ha segnato la crescita maggiore al Sud (+2,4 per cento) e la performance peggiore al Centro, con una lievissima flessione (-0,1 per cento). L’occupazione in Agricoltura, a fronte di una tenuta complessiva, evidenzia il migliore risultato al Nord-ovest (+1,0 per cento) e il peggiore al Sud (-0,5 per cento) mentre l’Industria è stata particolarmente penalizzata nel Nord-ovest (-0,9 per cento). La rilevante contrazione dell’occupazione nel Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni ha interessato tutte le aree in misura vicina alla media nazionale (-4,3 per cento), con un picco negativo al Nord-est (-4,8 per cento). I Servizi finanziari, immobiliari e professionali sono stati particolarmente colpiti al Nord-ovest (-2,5 per cento) e gli Altri servizi nel Mezzogiorno (-2,3 per cento). (Ren)