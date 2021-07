Ungheria: Covid, secondo giorno senza decessi da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno consecutivo l’Ungheria non ha osservato decessi da coronavirus. Lo rende noto il sito “koronavirus.gov.hu”. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 37. Dall’inizio della pandemia nel Paese centro-europeo i contagi sono stati 808.197, mentre le morti sono state 29.992. Attualmente sono ancora in ospedale 98 pazienti, di cui 22 richiedono ventilatori. In quarantena ci sono invece 1.851 persone. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, una prima dose è stata somministrata a 5.495.888 persone, mentre quelli che hanno già fatto il richiamo sono 4.973.210.(Vap)