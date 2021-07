Haiti: Consiglio sicurezza Onu chiede convocazione "urgente" elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds) ha espresso "profonda preoccupazione" per il deterioramento delle condizioni politiche, umanitarie e di sicurezza ad Haiti, auspicando la "urgente" convocazione di elezioni generali. In una nota redatta dal presidente del Cds, il francese Nicolas de Riviere, si sottolinea la necessità che il governo di Haiti affronti la situazione, e si invitano tutti gli attori politici a "mettere da parte le differenze" e avviare un dialogo che garantisca condizioni minime di stabilità e pace. Nel documento, che rilancia l'allarme sulla violazione dei diritti umani e sulla necessità di interventi umanitari, si chiede l'avvio di un processo per "libere ed eque" elezioni legislative e presidenziali. (segue) (Nys)