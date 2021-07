Haiti: Consiglio sicurezza Onu chiede convocazione "urgente" elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di forte instabilità nel paese caraibico è innanzitutto testimoniata da una sempre più fitta cronaca di violenze. Tra gli episodi recenti più gravi c'è quello registrato mercoledì, una sparatoria nella capitale Port-au-Prince, chiusa con la morte di 15 persone tra cui il giornalista Diego Charles e l'attivista dei diritti umani Marie Antoinette Duclaire. L'ipotesi rilanciata sui media è che il massacro sia stato scatenato da una sezione "ribelle" della polizia nazionale, in missione punitiva per la uccisione di un collega avvenuta nei mesi scorsi. L'aumento delle tensioni, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, ha già portato oltre 18 mila persone a lasciare le loro abitazioni nella capitale, quasi 15 mila delle quali solo nelle ultime quattro settimane. (segue) (Nys)