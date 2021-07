Haiti: Consiglio sicurezza Onu chiede convocazione "urgente" elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese si trova inoltre in una delicata situazione istituzionale. Moise continua ad esercitare per decreto le funzioni di presidente nonostante il suo mandato sia scaduto il 6 febbraio di quest'anno, come certificato dal Consiglio Superiore della Magistratura di Haiti, e con un parlamento non più vigente da oltre un anno. A nulla sono servite le richieste delle opposizioni di nominare un capo dello stato provvisorio in attesa di nuove elezioni. Moise ha peraltro redatto un calendario elettorale che si è via via modificato a seconda delle emergenze, in gran parte legate alla crisi sanitaria. (segue) (Nys)