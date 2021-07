Milano: si chiude domani raccolta di osservazioni cittadini a nuovo regolamento di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude domani, sabato 3 luglio, la raccolta di osservazioni da parte di associazioni e cittadini al nuovo Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione che il Comune di Milano. Si tratta di uno strumento di "democrazia deliberativa - spiega in una nota l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini - che innova i rapporti tra cittadini e istituzioni offrendo un nuovo modello di amministrazione condivisa fondato sulla cultura della partecipazione". Il testo del provvedimento è stato approvato dalla giunta il 28 maggio scorso e ha proseguito il suo iter con la consultazione cittadina che si concluderà sabato, il parere dei Municipi, una nuova presentazione in commissione consiliare e, a concludere, il dibattito in Consiglio comunale prima del via libera finale. Cittadine e cittadini possono quindi ancora consultare il testo sulla piattaforma online Milano Partecipa e inserire osservazioni e proposte di modifica. Possono partecipare tutti i maggiori di 16 anni, residenti o domiciliati a Milano, cittadini italiani e stranieri, anche con il solo permesso di soggiorno, e i city users che frequentano la città per ragioni di studio o di lavoro. L'identificazione avviene con il sistema Spid o con la procedura dedicata a chi non lo può attivare.(Com)