- In Russia, per il quarto giorno consecutivo, è stato registrato un numero record di morti per il Covid-19. Sono 679 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente sono stati segnalati 672 decessi, nel quadro di un costante aumento dei casi in Russia legato alla diffusione delle varianti del Covid. (Rum)