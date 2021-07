Sardegna: sindaci Gallura in Consiglio regionale, troppe carenze nella sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carenze di organico (medici, specialisti, infermieri, guardie mediche e turistiche, tecnici di laboratorio) in tutti gli ospedali, ed aggravata in questa prima fase della stagione estiva nella quale il sistema è sottoposto ad un ulteriore "stress" per la presenza dei turisti e l'aumento dei tempi di percorrenza. Sono alcuni dei problemi che affliggono il sistema sanitario della Gallura denunciati dai sindaci di Tempio Giovanni Antonio Addis, di Arzachena Roberto Ragnedda, di La Maddalena Fabio Lai e del vice Sindaco di Olbia Michele Fiori, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale presieduta da Domenico Gallus (Udc). La Gallura, hanno sostenuto i sindaci, è l'area della Sardegna più "esposta" dal punto di vista della funzionalità del servizio sanitario, ed ha ricevuto finora riposte inadeguate rispetto alla gravità della situazione. Sappiamo che ci sono iniziative in corso, hanno concluso, ma noi aspettiamo i fatti e chiediamo alla Regione di adottare misure straordinarie in tempi brevi. (segue) (Rsc)