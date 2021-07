Sardegna: sindaci Gallura in Consiglio regionale, troppe carenze nella sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore della Sanità Mario Nieddu ha riconosciuto che le carenze di organico sono uno problema strutturale della sanità sarda, non solo in Gallura. Tuttavia, ha proseguito, sono stati banditi numerosi concorsi nel 2019 (anche per anestesia e medicina interna) grazie ai quali contiamo di immettere nuovo personale nel sistema. L'assessore, riferendosi al rifiuto di numerosi professionisti ad occupare sedi "disagiate", ha comunicato di aver dato disposizioni per eliminare questi candidati dalla graduatorie. Per quanto riguarda i problemi delle strutture di pronto soccorso, Nieddu ha illustrato due proposte che potrebbero dare una riposta efficace: i cosiddetti "punti di continuità assistenziale" presidiati da specialisti dalle 8 alle 20.00, ora all'esame della conferenza Stato Regioni, e l'impiego nella medicina di urgenza dei professionisti Usca selezionati a suo tempo per il contrasto alla pandemia. Si sta intervenendo anche per fronteggiare l'emergenza-pediatri, ha detto ancora Nieddu, aumentando il numero dei pazienti assegnati ad ogni specialista. Infine, a proposito della sanità territoriale, l'assessore ha annunciato che gli "scorpori" fra le 8 Asl previsti dalla riforma dovrebbero essere completati entro la fine dell'estate. (segue) (Rsc)