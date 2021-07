Bielorussia: Lukashenko consente l'ingresso senza visto ai cittadini di 73 Paesi per la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di 73 Paesi potranno recarsi in Bielorussia per un massimo di cinque giorni senza visto, a partire dal 15 luglio, per sottoporsi alla vaccinazione a pagamento contro il coronavirus. Lo ha deciso il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, che ha firmato un decreto in materia, senza tuttavia specificare i Paesi interessati. Il costo approssimativo della vaccinazione sarà di 130-150 rubli bielorussi (circa 45-50 euro). In precedenza il ministero della Salute bielorusso ha riferito di aver ricevuto "numerose richieste da parte di stranieri che chiedono l'opportunità di essere vaccinati con Sputnik V".(Rum)