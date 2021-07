Difesa: generale francese Friedling, nello spazio necessarie regole di "comportamento responsabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore militare spaziale è necessario stabilire delle regole di "comportamento responsabile". Lo ha detto il generale francese Michel Friedling, che guida il Comando dello Spazio, in un'intervista congiunta rilasciata al quotidiano "Le Figaro " insieme al generale James Dickinson, omologo statunitense. "Bisogna guardare quello che è successo in mare o nei cieli. Sono state stabilite delle norme per qualificare i comportamenti ostili, inaccettabli o irresponsabili. Bisogna trattare lo spazio eso-atmosferico nello stesso modo anche se ovviamente le condizioni sono diverse", spiega Dickinson. In merito al tipo di ostilità riscontrate, Dickinson ricorda le attività russe dello scorso anno: "Abbiamo denunciato lo sviluppo e i test di capacità antisatellite Asat. Non definirei questo comportamento ostile ma irresponsabile", afferma il generale statunitense. La ministra della Difesa francese, Florence Parly, "alla fine del 2018 ha rivelato l'attività di un satellite russo che si era avvicinato ad un satellite militare franco-italiano. Sebbene lecito da un punto di vista del diritto internazionale, era un atto chiaramente ostile e anche un atto di spionaggio", ricorda Fredling. (Frp)