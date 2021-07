Amministrative: Salvini, a fine settimana nome e squadra per Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo fine settimana avremo il nome del candidato sindaco per Milano. Non un uomo soltanto, ma una intera squadra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Radio 24. Quanto a Napoli, altra città dove si voterà alle prossime elezioni amministrative, Salvini si augura che il candidato sia Catello Maresca, in quanto "sarebbe una speranza". E sui simboli si è limitato a dire: "Con lui abbiamo parlato dei problemi della città. Se poi ci saranno o meno i simboli dei partiti non mi interessa". (Rin)