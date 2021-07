Bielorussia: arrestata studentessa per sostegno a membri dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Minsk, la polizia ha arrestato Ekaterina Vinnikova, una studentessa di giurisprudenza dell'Università statale bielorussa, che in occasione del discorso per la presentazione dei diplomi aveva espresso sostegno all'avvocato e oppositore Maksim Znak ed agli insegnanti licenziati per motivi politici. Lo ha reso noto "Tut.by" con riferimento ai suoi amici e colleghi. Il 30 giugno la ragazza ha ricevuto una convocazione per il primo luglio al Dipartimento del ministero dell'Interno del distretto Leninskij di Minsk. Sul posto le è stato redatto un protocollo amministrativo per manifestazione non autorizzata ed ha trascorso la notte al Dipartimento. È stata effettuata una perquisizione nello studentato dove la studentessa vive, nel corso della quale le è stato requisito il computer portatile. "Mediazona" riferisce che ai legali di Vinnikova è stato permesso di vedere la ragazza solo dopo l'interrogatorio.(Rum)