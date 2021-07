M5s: Crimi indice voto per comitato direttivo su nuovo sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi, annuncia l'avvio delle procedure per la votazione del nuovo comitato direttivo con un post pubblicato sul nuovo sito pentastellato, movimento5stelle.eu. "Cari iscritti, come richiesto dal garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato direttivo del Movimento 5 stelle - scrive -. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuovapiattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto". (Rin)