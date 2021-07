Uganda: arrestati quattro sospettati per tentato omicidio ministro Trasporti, un quinto ucciso nella sparatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio non è il primo del genere in Uganda. Nell'aprile del 2017, ad esempio, l'ex portavoce della polizia, Andrew Felix Kaweesi, fu assassinato in modo simile, mentre nel giugno del 2018 un politico e sostenitore del presidente Yoweri Museveni, Ibrahim Abiriga, fu ucciso nei pressi della propria abitazione. Il generale Wamala è stato capo di Stato maggiore delle Forze di difesa dell’Uganda (Updf) dal 2013 al 2017, mentre in precedenza - nel 2001 – era stato nominato ispettore generale della polizia, diventando primo ufficiale militare a prestare servizio nella polizia. Non sono ancora noti i motivi che hanno portato all'agguato, tuttavia il generale Wamala aveva di recente disposto il congedo forzato per sette dirigenti della compagnia di bandiera Uganda Airlines a seguito di un rapporto redatto dal revisore generale su come la compagnia, sull’orlo del fallimento, avesse subito perdite finanziarie a poco più di un anno dall'inizio delle operazioni di risanamento. Nel rapporto si accusano in particolare i vertici di Uganda Airlines di non essere stati in grado di realizzare le entrate previste, sebbene le spese per le operazioni richieste siano state molto al di sopra dei costi previsti, e si mette in dubbio il ruolo del Consiglio di amministrazione nel reclutamento di personale e nell'approvvigionamento di beni e servizi per la compagnia aerea; inoltre, il documento solleva dei dubbi su fatture eccessivamente ritardate, sull’incapacità dell'ufficio tecnico di sviluppare manuali operativi adeguati, sulla creazione ritardata di un'organizzazione di manutenzione e riparazione degli aeromobili e sulla costosa formazione per i piloti. (Res)