India: Covid, superati 400 mila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha superato 400 mila decessi per Covid-19 con gli 853 registrati nelle ultime 24 ore: il numero delle vittime è arrivato a 400.312. Il Paese è al terzo posto al mondo dopo gli Stati Uniti e il Brasile e al secondo per contagi dopo gli Usa. Il numero di morti per milione di persone è però il più basso tra i Paesi più colpiti in termini di perdite: 287. Il tasso di letalità è dell’1,31 per cento. Il bollettino odierno del ministero della Sanità segnala 46,617 nuovi casi, che portano il totale a 30.458.251. Su 1.880.026 test effettuati ieri (414.251.520 in tutto) il tasso di positività è del 2,48 per cento. I casi attivi sono 509.637, in calo di 13.620 unità, e quelli risolti 29.548.302, con un aumento di 59.384 unità. Il tasso di guarigione è del 97,01 per cento. Nel Paese è stata individuata alla fine del 2020 la cosiddetta variante delta (B.1.617.2), uno dei tre sottoceppi del ceppo B.1.617. A giugno è emersa anche la cosiddetta variante delta plus, che presenta la mutazione K417N. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 340.076.232, di cui 4.264.123 ieri. (Inn)