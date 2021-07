Estate: Coldiretti, con il green pass in arrivo 32 per cento turisti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un balzo del 32 per cento rispetto allo scorso anno, sono in arrivo in Italia 14,9 milioni turisti stranieri fra luglio e agosto anche grazie al via libera del green pass europeo. E’ quanto emerge dalle proiezioni di Coldiretti su dati Bankitalia e Isnart in occasione del primo weekend di grande esodo estivo del 2021. Una previsione che conferma la buona percezione a livello internazionale dell’andamento della campagna vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia, anche se mancano ancora all'appello 8 milioni di turisti stranieri rispetto all'ultimo anno prima della pandemia. Al mare, in campagna, in montagna e nelle città d’arte c'è attesa per i turisti stranieri anche se la quarantena per i cittadini di molti Paesi, continua la Coldiretti, ostacola tra l'altro l'arrivo di 2,1 milioni di vacanzieri inglesi, considerato anche il rischio di diffusione della variante Delta del virus che sta mettendo in allarme il mondo. Se le mete privilegiate sono le città d’arte ed il mare gli stranieri apprezzano molto anche le campagne italiane e prestano anche particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. (segue) (com)