Regno Unito-Germania: oggi visita della cancelliera Merkel, previsti incontri con Elisabetta II e Johnson

- La cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà oggi per l'ultima volta in veste ufficiale il Regno Unito, e intratterrà colloqui di persona con il primo ministro Boris Johnson. I due capi di governo discuteranno delle restrizioni ai viaggi internazionali causate dalla pandemia, di commercio internazionale e di relazioni post Brexit tra i due Paesi. L'incontro avrà luogo nella residenza di campagna del primo ministro a Chequers, in Buckinghamshire. Merkel visiterà successivamente la regina Elisabetta presso il castello di Windsor. La cancelliera è salita agli onori delle cronache nel Regno Unito per la sua proposta di vietare l'ingresso nell'Unione europea a tutti i turisti residenti nel Paese in base a preoccupazioni radicate nella sempre crescente diffusione della variante Delta del Sars-Cov-2 nel Paese. Il primo ministro invece ha negli ultimi giorni spinto per una riapertura dei viaggi verso l'Unione europea a tutti coloro che abbiano effettuato entrambe le dosi di una delle vaccinazioni disponibili. Prima della visita della cancelliera, Johnson ha dichiarato che il Regno Unito e la Germania "hanno una solida amicizia e obiettivi comuni su molte questioni". Tra le altre cose, Johnson dovrebbe annunciare la creazione di un premio da 10 mila sterline (11.600 euro circa) destinati annualmente ad una scienziata di base nel Regno Unito o in Germania che abbia eccelso nel campo dell'astrofisica. (Rel)