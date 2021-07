Libia: ministro Interno discute con rappresentanti Onu unificazione istituzioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del governo di unità nazionale della Libia, Khaled Mazen, ha ricevuto ieri una delegazione di esponenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per discutere una serie di questioni e esaminare il lavoro della missione delle Nazioni Unite in Libia nel prossimo periodo. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. All’incontro hanno preso parte Abdoulaye Bathily, ex rappresentante speciale del Segretario generale in diversi paesi, Jacqueline Sick, capo del dipartimento per il Nord Africa del dipartimento politico delle Nazioni Unite e altri funzionari Onu. Nella nota il ministero ha rivelato che durante l'incontro le parti hanno discusso la situazione della sicurezza e l'unificazione delle istituzioni sotto il governo di unità nazionale guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba.(Lit)