Hong Kong: segretario sicurezza, 50enne che ha ferito agente ha agito da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo di 50 anni che ha accoltellato un poliziotto di Hong Kong ieri, nell'anniversario del ritorno della città sotto amministrazione cinese ha agito da solo. Lo ha dichiarato oggi il segretario alla sicurezza di Hong Kong, Chris Tang. Un uomo ha attaccato un agente di polizia alle spalle ieri notte nell'ex colonia britannica, per poi accoltellarsi al petto. L'uomo è stato portato in ospedale, dove è morto circa un'ora dopo. Il poliziotto, 28 anni, ha riportato una ferita lunga dieci centimetri sulla schiena ed è stato operato per un polmone perforato. Tang ha riferito che la polizia ha perquisito la casa del 50enne, che le autorità non hanno identificato: i contenuti rinvenuti sul computer dell'uomo evidenziano che il soggetto era "radicalizzato", ha affermato il segretario. Ieri, in occasione del doppio anniversario di passaggio di consegne e del centenario del Partito comunista, l'amministrazione di Hong Kong ha schierato un nutrito apparato di sicurezza, con migliaia di agenti di polizia, oltre a veicoli blindati posizionati in tutta la città per contenere eventuali manifestazioni di protesta. Secondo una dichiarazione del governo, una decina di persone sono state arrestate per "possesso di un'imitazione di arma da fuoco, possesso di un'arma offensiva, profanazione della bandiera nazionale, distribuzione di pubblicazioni sediziose" e altri reati. (Cip)