- Cielo sereno o poco nuvoloso, con velature al primo mattino e dal tardo pomeriggio; sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna, più marcato sui rilievi centro-orientali. Piovaschi o isolati e deboli rovesci pomeridiani sui rilievi centro-orientali, non esclusi anche sulla bassa pianura orientale. Minime in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 20 °C, massime tra 32 e 35 °C. (Rem)