Libia: Commissione elettorale discute aspetti della cooperazione con la missione Onu

- Il presidente dell'Alta commissione elettorale nazionale, Imad al-Sayeh, ha ricevuto ieri, primo luglio, una delegazione del comitato di revisione strategica indipendente della Missione Onu Unsmil, guidata da Abdoulaye Bathily. Lo ha riferisce in una nota il sito ufficiale della Commissione elettorale. Durante l'incontro le parti hanno discusso il rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra la Commissione e le Nazioni Unite in campo elettorale e la preparazione per le elezioni del 24 dicembre.(Lit)