Taiwan: Washington sostiene risoluzioni pacifica delle tensioni attraverso lo Stretto

- Gli Stati Uniti continueranno a sostenere una risoluzione pacifica delle questioni relative allo Stretto di Taiwan, coerentemente con gli interessi degli abitanti dell'Isola. Lo ha affermato un portavoce del dipartimento di Stato Usa in una nota, dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato di voler cancellare qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan e qualunque forza intenda contrastare l'obiettivo dell'unificazione alla Cina. Nel corso della cerimonia tenuta in Piazza Tienanmen per celebrare il 100mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (Pcc), Xi ha detto che "la Cina è irremovibile nel distruggere qualsiasi spinta per l'indipendenza di Taiwan e tutte le forze esterne che cercano di intromettersi negli affari interni della Cina". Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la riunificazione pacifica della Cina è una missione storica e un impegno incrollabile del PCC", ha anche aggiunto il presidente, ribadendo il "principio di una Cina". In risposta, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato: "Esortiamo Pechino a cessare la sua pressione militare, diplomatica ed economica contro Taiwan e ad impegnarsi invece in un dialogo costruttivo con l'isola". A Taiwan, il Consiglio per gli affari continentali (Mac), responsabile delle relazioni attraverso lo Stretto, si è scagliato contro il discorso di Xi, criticando il partito comunista cinese per aver violato la democrazia e i diritti umani con il suo sistema a partito unico. (Cip)