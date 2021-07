Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'evento "Mace x Milano". Partecipano, inoltre, l'artista Mace e il ceo di Artist First Claudio Ferrante.Diretta streaming (ore 13)Inaugurazione di un nuovo Emporio Popolare, un centro di distribuzione viveri per le famiglie più in difficoltà nato per iniziativa del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler), in collaborazione con il programma di Fondazione Cariplo Ricetta QuBì e con il sostegno del Comune di Milano e di Banco Alimentare della Lombardia. All'inaugurazione partecipano la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, il coordinatore della commissione servizi alla persona di Fondazione Cariplo Marco Rasconi, la direttrice amministrativa Aler Milano Stefania Giaramidaro e Pierangelo Galimberti e Isabella Corso di Banco Alimentare della Lombardia.Viale Molise, 5 (ore 13)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), intervengono all'evento “Fili, la Lombardia tesse il suo futuro”. È prevista, fra gli altri, la presenza dei ministri Maria Stella Gelmini (Affari regionali e Autonomie) e Giancarlo Giorgetti (in video collegamento).Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 6 (ore 9:30)Si riunisce la commissione Sanità. Presiede i lavori il presidente Emanuele Monti, conclusioni affidate all’assessore al welfare, Letizia Moratti.Aula del Consiglio regionale, via Fabio Filzi, 22 (dalle 10:30 alle 17)Seminario "Donne e lavoro tra pandemia e ripresa: quale sviluppo per l'occupazione femminile in Lombardia", organizzato dal Consiglio Pari Opportunità (Cpo). Intervengono la presidente del Cpo Letizia Caccavale; il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini; il direttore generale Polis-Lombardia Fulvio Matone; Alessandro Rosina, docente ordinario di Demografia Università Cattolica di Milano e coordinatore del Gruppo di esperti Demografia e Covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; Melania Rizzoli, assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Francesca Zajczyk, vicepresidente del Cpo e docente di sociologia urbana all’Università Milano Bicocca; Carolina Pellegrini, consigliera di Parità di Regione Lombardia; Rita Palumbo, vicepresidente di Terziario Donna Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Elena Ghezzi, presidente Donne Impresa Confartigianato Lombardia e vicepresidente vicaria nazionale Donne Impresa Confartigianato.Diretta streaming (ore 10:30) (segue) (Rem)