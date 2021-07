Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPresidio, organizzato dai cittadini, per chiedere che siano garantiti i medici di base. Al presidio partecipano alle 10:30 il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati e alle 9:30 la consigliera comunale Natascia Tosoni.Mercato di via Crema - Milano (9:30)L’arcivescovo di Milano Mario Delpini, in qualità di Metropolita della Lombardia, presiede la messa per i cinquant’anni di servizio a fianco dei poveri della Caritas in Italia. Concelebrano la liturgia i vescovi delle diocesi lombarde.Duomo di Milano (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della campagna per il Referendum sulla giustizia. Intervengono il deputato Fabrizio Cecchetti, referente regionale Lega Lombarda Lega Salvini Premier; il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il capogruppo al Consiglio regionale Roberto Anelli.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi 22 - Milano (ore 11:30)Conferenza stampa “L’estate del Duomo – Presentazione delle nuove iniziative delle Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano” con il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri, l’arciprete del Duomo mons. Gianantonio Borgonovo, Francesco Spigaroli per Living 3D. Prende la parola anche Francesco Canali, direttore dei cantieri del Duomo, in collegamento dalla Cava di Candoglia.Chiesa di San Gottardo in Corte, Via F. Pecorari, 2 - Milano (ore 12)Convegno "Ddl Zan? No grazie". Intervengono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Barbara Mazzali; il presidente vicario del Movimento per la vita, il magistrato Pino Morandini; il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente Family day; il vicepresidente associazione Provita e Famiglia Jacopo Coghe. Introduce la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché. Chiudono i lavori Mario Fortunato, dipartimento vita famiglia e pari opportunità e valori non negoziabili, e Diego Zarnieri, responsabile dipartimento Brescia. Modera la giornalista Paola Bulbarelli.Palazzo Pirelli, via Filzi 22 - Milano (ore 14)Manifestazione di Casa Pound di fronte la sede di Atlantia per protestare contro le trattative per la cessione di Autostrade per l’Italia.Piazza Diaz - Milano (ore 18)Presentazione del libro del fotografo Gabriele Basilico “non recensiti” con Giovanna Calvenzi, presidente del Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, e Alberto Saibene, co- fondatore della casa editrice Humboldt Books, in dialogo con il giornalista Michele Smargiassi.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 - Milano (ore 19:30) (Rem)