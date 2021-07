Ungheria: Orban, critiche da parte dell'Ue denotano approccio colonialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche dell’Unione europea all’Ungheria denotano un approccio colonialista. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nella consueta intervista del venerdì mattina all’emittente “Kossuth Radio”. A suo avviso, nel recente Consiglio europeo di Bruxelles, Budapest è stata presa di mira su più fronti, dalla questione migratoria a quella della legge a tutela dei minori ma considerata discriminatoria verso la comunità Lgbti. “E’ un approccio colonialista. Non pensano nemmeno a quello che possono o non possono dire a proposito di altre nazioni e delle loro leggi”, ha commentato il premier magiaro. Orban se l’è presa in particolare con il premier olandese, Mark Rutte, che si riterrebbe sinceramente convinto di una propria superiorità rispetto agli ungheresi. “Tanti con un passato coloniale si portano appresso questo atteggiamento”, ha aggiunto Orban.(Vap)