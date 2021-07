Spagna: a giugno registrati 233 mila nuovi posti di lavoro, +1,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno in Spagna si è registrato un aumento di 233.056 posti di lavoro, l'1,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2020, portando il numero totale di iscritti all'Istituto di previdenza sociale a 19.500.277 persone. Nel secondo trimestre, la Spagna ha creato 579 mila posti di lavoro (211.923 a maggio, 134 mila ad aprile), concatenando a maggio e giugno due dei migliori mesi della serie storica. Come riferisce il quotidiano "El Pais", in base ai dati resi noti dai ministeri del Lavoro e della Sicurezza sociale, tutti i settori hanno migliorato le loro cifre di occupazione, in particolare quello dei servizi (+11,6 per cento) grazie alla progressiva eliminazione delle restrizioni dovute alla pandemia del coronavirus. Parallelamente alla creazione di posti di lavoro, sono diminuiti i lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) che sono passati da 542 mila a maggio a 447 mila a giugno. (Spm)