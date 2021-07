Cina-Usa: Washington invita Pechino a ridurre rischio di proliferazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invitano Pechino a ridurre i rischi di una corsa agli armamenti nucleari, e reputano preoccupante il rapido accumulo di armi atomiche da parte della Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, commentando la notizia della costruzione da parte della Cina di 100 nuovi silos missilistici in un'area desertica nella parte occidentale del Paese. "Questi rapporti e altri sviluppi suggeriscono che l'arsenale nucleare della Repubblica popolare crescerà più rapidamente di quanto forse previsto in precedenza", ha detto Price. "Questo accumulo è preoccupante. Solleva interrogativi sull'intento cinese. E per noi rafforza l'importanza di perseguire misure pratiche per ridurre i rischi nucleari", ha affermato il portavoce. (Nys)