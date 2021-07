© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giugno l'indice Eurocoin sviluppato dalla Banca d’Italia, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, si è mantenuto sostanzialmente stabile (a 0,96, da 1,01 in maggio), confermando una dinamica di fondo sostenuta dell’economia dell’area dell’euro. Lo rende noto la Banca d'Italia.(Com)