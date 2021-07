Kosovo: premier Kurti incontra relatrice Ue von Cramon, Serbia riveli ubicazione fosse comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha incontrato ieri la relatrice al Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon. In quest’occasione, il premier ha affermato che la Serbia deve aprire i suoi archivi e rivelare l'ubicazione di altre fosse comuni nel suo territorio. "Il primo ministro Kurti e von Cramon hanno convenuto che il nuovo dialogo sulle relazioni tra Kosovo e Serbia dovrebbe essere un processo costruttivo e chiaro, di cui beneficiano i cittadini", si legge in un comunicato stampa diffuso dal governo del Kosovo. Ieri Kurti ha incontrato anche il leader della Lega dei socialdemocratici della Vojvodina, Nenad Canak, e ha discusso delle persone scomparse. I due hanno convenuto che la Serbia dovrebbe aprire i suoi archivi e fornire informazioni sull'ubicazione delle fosse comuni. Canak ha informato Kurti della situazione politica in Serbia e del 'soffocamento' della voce dell'opposizione e dei media da parte del governo attualmente in carica. "Il politico dell'opposizione Canak ha detto di aver portato con sé suo figlio e suo nipote a visitare il Kosovo per vedere da vicino la realtà in cui vivono serbi e albanesi perché la politica statale, secondo lui, non sta dicendo la verità ai cittadini serbi", si legge nella nota del governo. (Alt)