Balcani: leader di Albania, Serbia e Nord Macedonia "rinominano" iniziativa Mini Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Serbia, Albania e Macedonia del Nord daranno un nuovo nome all'iniziativa finora chiamata Mini Schengen per una libera circolazione di persone, servizi, merci e capitale. Secondo quanto riferisce oggi il sito "Ibna", il nuovo nome dovrebbe essere presentato nel corso del settimo vertice sull'iniziativa che unisce i tre Paesi. "Chiameremo congiuntamente questa iniziativa, che probabilmente abbiamo erroneamente chiamato Mini Schengen, il 28 e 29 luglio a Skopje, al prossimo vertice. Daremo un nuovo nome all'iniziativa che abbiamo già concordato", ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un intervento per l'emittente "Euronews". Vucic ha aggiunto che l'iniziativa Mini Schengen è stata "un'idea quasi epocale" che ha aumentato la fiducia tra i tre leader. Al momento la proposta non ha raccolto l'adesione di Kosovo, Montenegro e Bosnia Erzegovina. L'iniziativa Mini Schengen è stata lanciata nell'ottobre del 2019 e da allora è stato firmato un memorandum di cooperazione, oltre che un accordo che consente ai cittadini serbi e albanesi di viaggiare nei due Paesi con la sola carta d'identità. (Seb)