Nato: Kosovo, Stoltenberg ricevuto da comandante Kfor Federici (2)

- L’Italia è il primo paese contributore della missione Kfor e ne detiene il Comando per la 12esima volta, l’ottava consecutiva, quale simbolo del forte legame con il Kosovo, un’area dei Balcani occidentali con cui abbiamo strette relazioni e dove il nostro impegno è forte e solido da ormai 22 anni; inoltre la guida italiana di Kfor è testimonianza importante e tangibile del grande apprezzamento che la leadership nazionale continua a riscuotere in seno all’Alleanza e da parte dei principali attori regionali. Nella fattispecie, è italiana la guida e una buona parte di militari del Regional Command West (RC-W, unità multinazionale con responsabilità sul settore occidentale del Kosovo), la Multinational Specialized Unit (MSU, interamente composta da carabinieri, impiegati da sempre nel contesto urbano delle città di Pristina e di Mitrovica) e sono italiane la leadership del battaglione “Isr” (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) e di alcune sub unità specializzate nella raccolta delle informazioni utili all’assolvimento della missione: dei 3.600 militari impiegati in Kfor, circa 620 sono italiani, con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze armate. (Res)