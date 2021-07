Covid: Consiglio Ue aggiorna lista Paesi per revoca restrizioni viaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella categoria delle entità e delle autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro, dovrebbero essere gradualmente eliminate anche le restrizioni di viaggio per il Kosovo e Taiwan. I residenti di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano dovrebbero essere considerati residenti nell'Ue ai fini della presente raccomandazione. I criteri per determinare i Paesi terzi per i quali l'attuale restrizione ai viaggi dovrebbe essere revocata sono stati aggiornati il 20 maggio 2021. Riguardano la situazione epidemiologica e la risposta complessiva al Covid 19, nonché l'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili. Anche la reciprocità dovrebbe essere presa in considerazione caso per caso. Anche i Paesi associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) partecipano a questa raccomandazione. (Beb)