Kosovo: presidente Osmani, il futuro del Paese è nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del Kosovo è nella Nato, nell'Unione europea e nelle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato la presidente kosovara Vjosa Osmani ricevendo a Pristina il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Osmani ha ringraziato Stoltenberg per il ruolo cruciale dell'Alleanza atlantica nella liberazione del Kosovo e per l'attuale contributo alla sicurezza attraverso i militari della missione Kfor. "Stiamo lavorando duramente per entrare nella Nato. Abbiamo bisogno del sostegno di questa organizzazione, anche con i membri della Nato che non riconoscono il Kosovo", ha affermato Osmani. La presidente kosovara ha poi menzionato il pericolo dell'influenza russa nei Balcani, a ulteriore conferma dell'importanza del proseguimento dell'integrazione del Kosovo nella comunità euro-atlantica. (Alt)