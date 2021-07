Kosovo: Stoltenberg visita missione Kfor, impegno per stabilità e pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio messaggio principale oggi è ringraziare tutti gli uomini e le donne che prestano servizio in Kfor e mi complimento con voi per il modo in cui siete stati in grado di affrontare la pandemia, mentre svolgete anche il vostro importante lavoro nella missione Kfor", ha sottolineato. "Per molti anni l'operazione in Afghanistan è stata la più grande, ma mentre parliamo a breve termineremo quella missione. La Kfor non sarà solo la più lunga, ma anche la più grande operazione militare della Nato", ha affermato il segretario generale. Durante la sua visita, Stoltenberg ha anche tenuto incontri bilaterali con la presidente Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti e il vice premier Goran Rakic. Ha ribadito i continui sforzi della Kfor a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo e il fermo sostegno della Nato al dialogo facilitato dall'Ue e ad altri sforzi volti alla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. (Beb)