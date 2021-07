Myanmar: militari ai media internazionali, "no all'epiteto di giunta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare attualmente al potere nel Myanmar ha messo in guardia i media internazionali dal far riferimento all'esecutivo con gli epiteti di "giunta", "giunta militare" o "consiglio militare", e ad utilizzare invece la denominazione ufficiale di "Consiglio per l'amministrazione dello Stato (Sac)". L'organo di governo, guidato dal comandante in capo delle forze armate birmane, generale Min Aung Hlaing, è stato istituito all'indomani del golpe del primo febbraio, e dopo la deposizione del governo democraticamente eletto e l'arresto dei leader civili in carica, a cominciare dal consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. La richiesta della giunta ai media internazionali è stata diramata dal ministero dell'Informazione tramite il quotidiano di Stato "Global New Light of Myanmar"; il ministero ha anche evidenziato che il Sac "si limita a gestire le funzioni dello Stato in linea con le disposizioni per lo stato di emergenza" previste dalla Costituzione, e pertanto "non è un governo golpista". Nell'articolo, il ministero lamenta che "alcuni corrispondenti stranieri" nel Paese "esagerano i loro articoli citando fonti inaffidabili e false informazioni relative al Myanmar", e avverte che "verranno assunte azioni" contro gli organi d'informazione internazionali che "insistono in pratiche scorrette e rilanciano, esagerano e diffondono false informazioni". (segue) (Inn)