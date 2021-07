Usa: "Nyp" contesta eccessi mediatici delle indagini sulla Trump Organization

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "New York Post" si è scagliato tramite un editoriale contro l'incriminazione di Allen Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization, al culmine di anni di indagini a carico della società immobiliare dell'ex presidente degli Stati Uniti. Secondo il quotidiano, le indagini che hanno passato al setaccio anni di documentazioni fiscali della società "hanno prodotto una manciata di capi d'imputazione per reati minori, che non comportano quasi mai incriminazioni di natura penale". Il procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, che ha condotto le indagini, è riuscito a distillare dall'enorme mole di documenti ottenuti dalla società "soltanto il presunto pagamento di importi fiscali errati su gratifiche aziendali come automobili e appartamenti": secondo il quotidiano, "per una qualsiasi altra società, tali irregolarità presunte si tradurrebbero in un contenzioso civile, una revisione fiscale, magari una salata sanzione". (segue) (Nys)