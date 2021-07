Usa: "Nyp" contesta eccessi mediatici delle indagini sulla Trump Organization (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Post" sostiene che il processo alla Trump Organization si sia trasformato invece in una "messinscena politica", a cominciare dall'ammanettamento a beneficio delle telecamere di Weisselberg, che pure si era presentato spontaneamente agli inquirenti, e che ieri è stato scarcerato senza cauzione. Secondo il quotidiano "se Vance avesse qualche indizio di un grave caso di frode, come suggerito a lungo da indiscrezioni di stampa, le avrebbe già presentate". Secondo il "New York Post", l'incriminazione del direttore finanziario della Trump Organization, nella giornata di ieri, è servito soltanto a giustificare il tempo e le risorse investite nelle indagini a carico della società di Trump. Altre testate e organi d'informazione Usa, come l'emittente "Msnbc", ipotizzano invece che proprio Weisselberg possa fornire evidenze di reati più gravi, dopo aver stretto un accordo con gli inquirenti. (segue) (Nys)