Indonesia: Covid, governo pronto ad aumentare spesa sociale e sanitaria

- Il governo dell'Indonesia intende aumentare la spesa destinata all'assistenza sociale e sanitaria per far fronte al brusco peggioramento dell'emergenza pandemica nel Paese. L'aumento della spesa dovrebbe anche servire ad attutire le ricadute delle nuove e più drastiche restrizioni che entrano in vigore oggi per tentare di frenare i contagi da Covid-19. Il ministro delle Finanze indonesiano, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato che dal governo giungeranno ulteriore assistenza economica e nuovi sconti sulle bollette dell'energia elettrica, oltre alla proroga di programmi come quello di assistenza alimentare. Il ministro ha avvertito che le nuove misure di contenimento della pandemia, in vigore almeno sino al 20 luglio, avranno un impatto sull'attività economica nel terzo trimestre 2021. (Fim)