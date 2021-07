Germania: presidente Bundesbank Weidmann contrario a gestione flessibile inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, si è espresso contro il concetto di gestione flessibile dell'inflazione, in cui è tollerato un duplice superamento del tasso obbiettivo di inflazione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il banchiere centrale tedesco, “rimanere fermi quando l'inflazione supera l'obiettivo nel medio periodo potrebbe essere frainteso”. Per Weidmann, tale approccio potrebbe essere “interpretato erroneamente come un tentativo della politica monetaria di porre la sostenibilità delle finanze pubbliche al di sopra dell'obiettivo della stabilità dei prezzi”. Ancorare le aspettative di inflazione potrebbe quindi essere “ancora più difficile”, ha infine avvertito Weidmann, che si è detto “non convinto” dalla gestione flessibile dell'inflazione nota come “Average Inflation Targeting”. (Geb)