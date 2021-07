M5S: ieri sera lunga telefonata Raggi-Conte, poi cena elettorale per sindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunga telefonata tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte ieri sera, a ridosso a della cena elettorale organizzata dal Comitato Per Virginia che sostiene la ricandidatura della sindaca a Roma. "Confido che tutto si ricomponga. Giuseppe e Beppe sono due persone ragionevoli", ha affermato la sindaca ai giornalisti che le chiedevano un commento all'ingresso del locale che ospita l'evento elettorale. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato infatti a una cena elettorale in un ristorante in via di Portonaccio, zona Tiburtina, organizzata dal Comitato x Virginia che sosterrà la lista civica per la sua ricandidatura. Ad accoglierla circa 300 persone tra volontari, sostenitori, esponenti della società civile. (segue) (Rer)