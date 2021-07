M5S: ieri sera lunga telefonata Raggi-Conte, poi cena elettorale per sindaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Queste persone sono qui – ha spiegato il presidente del comitato Silvano Martorana – perché vogliono che il percorso intrapreso dalla sindaca Raggi non si interrompa, che non si torni indietro. Dobbiamo portare avanti il cambiamento, anche nella mentalità della gente che vive questa meravigliosa città. Siamo semplici cittadini, senza appartenenze politiche, accomunati da una cosa: crediamo in Virginia, nel suo amore per Roma, nelle sua capacità e e nel suo coraggio”. “Avanti con CoRaggio” è infatti lo slogan del comitato, del cui direttivo fanno parte anche Luigi Pasqua e Manuela Simoneschi. All’evento era presente anche la delegata della sindaca alle periferie, Federica Angeli. Il Comitato x Virginia avrà anche una sede, che verrà inaugurata sabato 3 luglio in via di Sant’Ignazio. (Rer)