Usa: Fmi rivede stime crescita economica, Pil +7 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l'economia degli Stati Uniti, pronosticando un incremento del Prodotto interno lordo (Pil) del 7 per cento nel 2021 e del 4,9 nel 2022. Lo rivela l’Fmi nel suo ultimo rapporto. L’inflazione dovrebbe attestarsi attorno al 4,3 per cento quest’anno. La pandemia di Covid-19, spiega il documento, pesa ancora sulla ripresa del tessuto economico Usa, ma potrebbe rappresentare anche un volano per la futura stabilizzazione. “L'assistenza internazionale (contro il Covid), dai vaccini alle forniture mediche, ripagherà gli Stati Uniti riducendo, andando avanti, i rischi", spiega il Fondo.(Nys)