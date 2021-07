Usa: Turchia inserita in lista paesi implicati in uso bambini soldato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi inseriti nella lista relativa ai bambini soldato sono soggetti a restrizioni su alcuni servizi di sicurezza e per quello che riguarda licenze commerciali per attrezzature militari, almeno in assenza di un’apposita deroga presidenziale. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha assicurato che l’inserimento della Turchia nell’elenco non è collegato ai negoziati in corso sulla potenziale gestione dell'aeroporto di Kabul, in Afghanistan, paese dal quale le forze statunitensi completeranno il ritiro entro l’11 settembre prossimo. I presidenti Recep Tayyip Erdogan e Joe Biden, in questo senso, hanno raggiunto un accordo verbale all'inizio di questo mese che vedrebbe la Turchia assumere il controllo della sicurezza dell'aeroporto dopo il ritiro della stragrande maggioranza delle forze della Nato dall'Afghanistan. (Nys)